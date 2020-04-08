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Во Львовской области подтвердили более 10 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 20:15
Во Львовской области подтвердили более 10 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 47 подтвержденных случаев COVID-19

Во Львовской области 8 апреля подтвердили 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 8 апреля в области лабораторно подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 - летальных, 3 пациента выздоровели.

Кроме этого на протяжении суток с подозрением на коронавирус обратились в больницы еще 24 человека. Пациенты из города Львов, а также Золочевского, Пустомытовского, Жовковского районов.

"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции - 326 человек. За все время выписано - 115 пациентов. Всего во Львовской области за все время с подозрением на COVID-19 обратилось 526 человек. В 395 пациентов не подтвердили диагноз коронавирус. По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус находятся 72 человека", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса - умер 50-летний мужчина. Он находился в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью.

Также сообщалось, что 2 новых случая коронавируса 8 апреля подтвердили в Черниговской области. Всего в области 9 пациентов с COVID-19.

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