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У Львівській області підтвердили понад 10 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 20:15
У Львівській області підтвердили понад 10 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 47 підтверджених випадків COVID-19

У Львівській області 8 квітня підтвердили 11 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом Telegram.

Повідомляється, що станом на 19:00 8 квітня в області лабораторно підтверджено 47 випадків захворювання коронавірусом, з них 2 - летальних, 3 пацієнти одужали.

Крім цього протягом доби з підозрою на коронавірус звернулися в лікарні ще 24 людини. Пацієнти з міста Львів, а також Золочівського, Пустомитівського, Жовківського районів.

"Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб. На самоізоляції - 326 осіб. За весь час виписано - 115 пацієнтів. Всього у Львівській області за весь час з підозрою на COVID-19 звернулося 526 осіб. У 395 пацієнтів не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз у Львівській області з підозрою на коронавірус знаходяться 72 людини", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області зафіксували другу смерть від коронавіруса - помер 50-річний чоловік. Він перебував у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю.

Також повідомлялося, що 2 нових випадки коронавіруса 8 квітня підтвердили в Чернігівській області. Всього в області 9 пацієнтів з COVID-19.

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