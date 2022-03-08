Во Львовской области планируют создать еще 4 центра помощи переселенцам

В четырех крупнейших городах Львовской области планируют создать центры помощи переселенцам, что позволило бы уменьшить нагрузку на Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого по результатам встречи с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каролиной Линдхольм Биллинг.

"С представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного устройства для комфорта людей", - написал Козицкий.

Кроме создания новых центров помощи стороны обсудили вопрос размещения временных палаток вблизи международных пунктов пропуска и построения модульных сооружений для длительного проживания людей.

Глава Львовщины также напомнил, что с начала российского вторжения во Львовскую область прибыли почти 110 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.