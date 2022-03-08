У Львівській області планують створити ще 4 центри допомоги переселенцям

У чотирьох найбільших містах Львівської області планують створити центри допомоги переселенцям, що дозволило б зменшити навантаження на Львів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького за результатами зустрічі з представницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліною Ліндхольм Біллінг.

"З представницею Управління Кароліною Ліндхольм Біллінг ми домовилися розпочати співпрацю з розміщення тимчасово переміщених осіб на базі тих приміщень, які є в області, але потребують додаткового облаштування для комфорту людей", - написав Козицький.

Окрім створення нових центрів допомоги, сторони обговорили питання розміщення тимчасових наметів поблизу міжнародних пунктів пропуску та побудови модульних споруд для довготривалого проживання людей.

Очільник Львівщини також нагадав, що від початку російського вторгнення до Львівської області прибули майже 110 тисяч осіб, які змушені були покинути свої домівки через війну.