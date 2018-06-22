Решается вопрос об открытии уголовного производства

Во Львовской области с отравлением госпитализированы 6 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

"В Старосамборском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере. Шестеро несовершеннолетних госпитализированы", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Старосамборском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере Шестеро несовершеннолетних... Опубликовано Главное управление Национальной полиции во Львовской области 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания г. Борщев отравились 10 человек.