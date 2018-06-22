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Интервью

Во Львовской области с отравлением госпитализированы 6 детей

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 15:27
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Решается вопрос об открытии уголовного производства

Во Львовской области с отравлением госпитализированы 6 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

"В Старосамборском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере. Шестеро несовершеннолетних госпитализированы", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

В Старосамборском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей в лагере Шестеро несовершеннолетних...

Опубликовано Главное управление Национальной полиции во Львовской области 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания г. Борщев отравились 10 человек.

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Теги публикации: полиция, Львовская область, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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