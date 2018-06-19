За фактом отруєння у Тернопільській області порушено справу

В Тернопільській області зафіксоване масове отруєння людей у закладі громадського харчування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Тернопільської області.

Як повідомляється, отруєння у Тернопільській області сталося 25 травня 2018 року у одному із закладів громадського харчування м. Борщів, де отруїлися 10 осіб.

"Лабораторні дослідження виявили збудник сальмонели у м’ясі курки, яку споживали того дня люди у закладі та згодом звернулись до медиків із скаргами", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України ( Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області сталося масове отруєння дітей, в оздоровчому таборі отруїлися 28 дітей.