Вирішується питання про відкриття кримінального провадження
У Львівській області з отруєнням госпіталізовано 6 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області у Facebook.
"В Старосамбірському районі поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у таборі. Шестеро неповнолітніх госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
В Старосамбірському районі поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у таборі Шестеро неповнолітніх...Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області 22 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області 25 травня 2018 року у одному із закладів громадського харчування м. Борщів отруїлися 10 осіб.