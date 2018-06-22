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У Львівській області з отруєнням госпіталізовано 6 дітей

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 15:27
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У Львівській області з отруєнням госпіталізовано 6 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області у Facebook.

"В Старосамбірському районі поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у таборі. Шестеро неповнолітніх госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

В Старосамбірському районі поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у таборі Шестеро неповнолітніх...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області 25 травня 2018 року у одному із закладів громадського харчування м. Борщів отруїлися 10 осіб.

У Хмельницькій області кількість госпіталізованих з отруєнням зросла до 23 У Києві "замінували" ТРЦ "Україна"
Теги публікації: полиция, Львовская область, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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