Во Львовской области отменили комендантский час на Пасху

Глава области издал приказ о снятии ограничений на передвижение в Пасхальную ночь. Такое решение позволит верующим посетить богослужения в храмах.

"В Пасхальную ночь с 23 часов 00 минут 23 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 24 апреля 2022 года комендантский час отменен", – говорится в сообщении.

В свою очередь СБУ не исключила провокаций РФ на Пасху. В спецслужбе призвали украинцев не создавать толпу в церквях.