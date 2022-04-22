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Во Львовской области отменили комендантский час на Пасху

Фото: Собор святого Юра во Львове (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий решил разрешить проведение ночных богослужений на Пасху и отменил комендантский час в ночь на 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ОГА в Facebook.

Глава области издал приказ о снятии ограничений на передвижение в Пасхальную ночь. Такое решение позволит верующим посетить богослужения в храмах.

"В Пасхальную ночь с 23 часов 00 минут 23 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 24 апреля 2022 года комендантский час отменен", – говорится в сообщении.

В свою очередь СБУ не исключила провокаций РФ на Пасху. В спецслужбе призвали украинцев не создавать толпу в церквях.

Напомним, что Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на месяц.

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