Во Львовской области отменили комендантский час на Пасху

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий решил разрешить проведение ночных богослужений на Пасху и отменил комендантский час в ночь на 24 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ОГА в Facebook.
Глава области издал приказ о снятии ограничений на передвижение в Пасхальную ночь. Такое решение позволит верующим посетить богослужения в храмах.
"В Пасхальную ночь с 23 часов 00 минут 23 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 24 апреля 2022 года комендантский час отменен", – говорится в сообщении.
В свою очередь СБУ не исключила провокаций РФ на Пасху. В спецслужбе призвали украинцев не создавать толпу в церквях.
Напомним, что Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на месяц.
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