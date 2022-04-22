Не создавайте толпы в церквях. СБУ не исключает российские провокации на Пасху

Служба безопасности Украины не исключает, что российская сторона готовит провокации на Пасху. Поэтому просит людей не создавать толпы в церквях.

Сообщается, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможном насилии в отношении украинских верующих в период пасхальных праздников.

"Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии России. И заранее переводят ответственность за них на представителей националистических объединений. Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху - один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", отметили в СБУ.

При этом рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в церквях. В то же время предстоятель ПЦУ Епифаний в эфире телемарафона заявил, что время пасхальных богослужений может меняться с учетом ситуации на местах и комендантского часа.

"Они могут начаться и утром в воскресенье. Поэтому, уточните заранее в храме, в который вы планируете прийти, когда на Пасху будет богослужение и освящение пасхальных блюд. Также вы можете присоединиться к молитве, которая будет транслироваться из Киева в эфире телевидения и на интернет-платформах ПЦУ", - добавил он.