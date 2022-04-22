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Не создавайте толпы в церквях. СБУ не исключает российские провокации на Пасху

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 12:28
Не создавайте толпы в церквях. СБУ не исключает российские провокации на Пасху Фото: украинцев просят не толпиться в церквях на Пасху (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украины не исключает, что российская сторона готовит провокации на Пасху. Поэтому просит людей не создавать толпы в церквях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

Сообщается, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможном насилии в отношении украинских верующих в период пасхальных праздников.

"Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии России. И заранее переводят ответственность за них на представителей националистических объединений. Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху - один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", отметили в СБУ.

При этом рекомендуется воздержаться от массовых скоплений в церквях. В то же время предстоятель ПЦУ Епифаний в эфире телемарафона заявил, что время пасхальных богослужений может меняться с учетом ситуации на местах и комендантского часа.

"Они могут начаться и утром в воскресенье. Поэтому, уточните заранее в храме, в который вы планируете прийти, когда на Пасху будет богослужение и освящение пасхальных блюд. Также вы можете присоединиться к молитве, которая будет транслироваться из Киева в эфире телевидения и на интернет-платформах ПЦУ", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказалась от пасхального перемирия, и это показывает ее истинное отношение к православию.

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Служба безопасности Украины Пасха
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