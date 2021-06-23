Во Львовской области откроют новые центры массовой вакцинации от COVID

Во Львовской области откроют новые центры массовой вакцинации от коронавируса. Они будут открыты в маленьких городах, чтобы сделать вакцинацию доступной для жителей районов.

"Мы видим, что уже открытые центры вакцинации показывают высокую эффективность, поэтому работаем над тем, чтобы в небольших городках открывать прививочные центры и приблизить возможность иммунизации для всех желающих. Поэтому, сейчас разрабатываем не только график работы уже существующих восьми центров, но и прорабатываем, как сделать процесс вакцинации максимально удобным", - заявил он.

По его словам, во Львове открыли еще два центра вакцинации, а именно в ТРЦ "Виктория Гарденс" и в лицее "Львовский".

Кроме того, в регионе на сегодняшний день работают восемь центров вакцинации. В частности, во Львове в "Арена Львов", в ТРЦ Forum Lviv и в Центре Довженко на Сыхове. На территории области открыли пять пунктов вакцинации - в Дрогобыче, Новояворовске, Стрые, Самборе и Червонограде.