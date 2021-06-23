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У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від COVID

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Львівська область, Середа 23 червня 2021 16:20
У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від COVID Фото: у Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від коронавірусу. Вони будуть відкриті в маленьких містах, щоб зробити вакцинацію доступною для жителів районів.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу.

"Ми бачимо, що вже відкриті центри вакцинації показують високу ефективність, тому працюємо над тим, щоб в невеликих містечках відкривати прищепні центри і наблизити можливість імунізації для всіх бажаючих. Тому, зараз розробляємо не тільки графік роботи вже існуючих восьми Центрів, а й опрацьовуємо, як зробити процес вакцинації максимально зручним", - заявив він.

За його словами, у Львові відкрили ще два центри вакцинації, а саме в ТРЦ " Вікторія Гарденс "та в ліцеї"Львівський".

Крім того, в регіоні на сьогоднішній день працюють вісім центрів вакцинації. Зокрема, у Львові в "Арена Львів", в ТРЦ Forum Lviv і в Центрі Довженка на Сихові. На території області відкрили п'ять пунктів вакцинації - у Дрогобичі, Новояворівську, Стрию, Самборі та Червонограді.

Раніше повідомлялося, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації.

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