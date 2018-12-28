Во Львовской области осудили военнослужащего за кражу оружия

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Военный украл оружие у сослуживца и продал

Во Львовской области огласили приговор солдату по похищение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

Отмечается, что заседание в отношении военнослужащего состоялось в Яворивском районном суде Львовской области, который признал виновным военнослужащего одной из воинских частей региона.

В суде было доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы. Это автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами. Военнослужащий вскоре похищенное продал.

"Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил бойца к 5 годам лишения свободы", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее Черниговский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции относительно 5 лет лишения свободы для военнослужащего. Во время конфликта с прохожим солдат ударил того ножом в грудь.