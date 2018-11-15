Військова прокуратура затримала двох десантників, які хотіли продати понад 4 кг вибухівки

Фото: затримання контрактників (vppnr.gp.gov.ua)

Вибухівку продавали контрактники Житомирського гарнізону

Військова прокуратура Центрального регіону затримала двох контрактників Збойних сил України, які служать у десантно-штурових військах Житомирського гарнізону. Вони намагались продати понад 4 кг вибухівки, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури.

У четвер, 15 листопада, солдата і старшого солдата затримали під час продажу вибухівки. Так, 21 серпня 2018 слідчі вперше провели слідчі дії щодо солдат, а саме контрольноую закупівлю.

"Вказані військовослужбовці здійснили збут запалювальної трубки ЗТП-300 та пластичної вибухової речовини загальною масою 1 358, 2 грама, за грошові кошти у сумі 11 тисяч гривень", - зазначили в прес-службі.

Уже 15 листопада слідчі домовились про повторну закупку "товару" - пластичної вибухової речовини загальною масою 2, 6 кг, та двох тротилових шашок вагою по 200 г. Солдати натомість встановили ціну - 33 тис. гривень. Під час цієї закупки і затримали контрактників.

"Вибухові речовини та грошові кошти вилучено. Обом затриманим планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна. Наразі тривають обшуки за місцем проживання реалізаторів", - повідомили у прокуратурі.

Фото: затримання контрактників (vppnr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня головне слідче управління Генеральної прокуратури України під час санкціонованого обшуку складських приміщень, розташованих на території Житомирської області, виявили товари військового призначення, які були раніше викрадені або ввезені в країну з порушенням митних правил.