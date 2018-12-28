ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Львівській області засудили військовослужбовця за викрадення зброї

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 23:55
У Львівській області засудили військовослужбовця за викрадення зброї
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військовий вкрав зброю у товариша по службі та продав

У Львівській області оголосили вирок солдату за викрадення зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.

Зазначається, що засідання щодо військовослужбовця відбулось у Яворівському районному суді Львівської області, який визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин регіону.

У суді було доведено, що в жовтні 2017 року вказаний солдат викрав у товариша по службі, старшого сержанта, зброю та боєприпаси. Це автомат АК 74 та два споряджені магазини із 60 патронами. Військовослужбовець невдовзі викрадене продав.

"Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, та засудив бійця до 5 років позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Чернігівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу вирок суду першої інстанції щодо 5 років позбавлення волі для військовослужбовця. Під час конфлікту із перехожим солдат вдарив того ножем у груди.

 

Поліція розслідує вибух у військовій частині під Одесою Завершено слідство щодо поліцейських, які "кришували" злодіїв на київському вокзалі
Новини України військовіоружиеПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся