У Львівській області засудили військовослужбовця за викрадення зброї

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військовий вкрав зброю у товариша по службі та продав

У Львівській області оголосили вирок солдату за викрадення зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.

Зазначається, що засідання щодо військовослужбовця відбулось у Яворівському районному суді Львівської області, який визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин регіону.

У суді було доведено, що в жовтні 2017 року вказаний солдат викрав у товариша по службі, старшого сержанта, зброю та боєприпаси. Це автомат АК 74 та два споряджені магазини із 60 патронами. Військовослужбовець невдовзі викрадене продав.

"Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, та засудив бійця до 5 років позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Чернігівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу вирок суду першої інстанції щодо 5 років позбавлення волі для військовослужбовця. Під час конфлікту із перехожим солдат вдарив того ножем у груди.