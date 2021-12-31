Во Львовской области около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп
Фото: подо Львовом около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп (most.ks.ua)
В селе Детковцы (Львовская область) около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп. Люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области.
“На 485 км автодороги Киев-Чоп в селе Дитковцы около 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что движение по трассе полностью перекрыто.
Как сообщало ранее местное издание Zaxid.net, 30 декабря во Львовской области работники лесхоза перекрывали дорогу Киев-Чоп вблизи города Броды и села Дитковцы. Они требовали, чтобы не увольняли главу Бродовского лесхоза Ореста Ониська.