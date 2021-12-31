Во Львовской области около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп

В селе Детковцы (Львовская область) около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп. Люди непрерывно двигаются по пешеходному переходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области .

“На 485 км автодороги Киев-Чоп в селе Дитковцы около 50 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что движение по трассе полностью перекрыто.