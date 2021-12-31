У Львівській області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп
Фото: під Львовом близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп (most.ks.ua)
У селі Дітківці (Львівська область) близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.
“На 485 км автодороги Київ-Чоп в селі Дітківці близько 50 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що рух по трасі повністю перекрито.
Як повідомляло раніше місцеве видання Zaxid.net, 30 грудня у Львівській області працівники лісгоспу перекривали дорогу Київ-Чоп поблизу міста Броди та села Дітківці. Вони вимагали, щоб не звільняли голову Бродівського лісгоспу Ореста Ониська.