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У Львівській області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп

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Львів, П'ятниця 31 грудня 2021 17:56
У Львівській області близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп Фото: під Львовом близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп (most.ks.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Дітківці (Львівська область) близько 50 осіб перекрили трасу Київ-Чоп. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

“На 485 км автодороги Київ-Чоп в селі Дітківці близько 50 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що рух по трасі повністю перекрито.

Як повідомляло раніше місцеве видання Zaxid.net, 30 грудня у Львівській області працівники лісгоспу перекривали дорогу Київ-Чоп поблизу міста Броди та села Дітківці. Вони вимагали, щоб не звільняли голову Бродівського лісгоспу Ореста Ониська.

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Львівська область Киев-Чоп
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