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У Львівській області обвалився дах сховища галереї мистецтв

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 13:18
У Львівській області обвалився дах сховища галереї мистецтв
Фото: місце події (zaxid.net)

Ніхто не постраждав

У Львівській області обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів у смт. Олесько, Буського району (вулиця Замкова, 27), яка є пам'яткою архітектури національного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Будівля перебуває на балансі Львівської ОДА, але ще 2012-го її передали Львівській галереї мистецтв для використання як фондосховища.

Обвалилася частина дерев’яних конструкцій даху. Муроване склепіння витримало, воно є наразі стійким. Тому музейні експонати не пошкоджені, і люди не постраждали.

На місці тривають протиаварійні заходи. Зокрема, склепіння потрібно тимчасово накрити плівкою, щоб вберегти від намокання, в разі дощу чи снігу.

Нагадаємо, в Одесі після пожежі в коледжі, де загинули 16 людей, здійснили демонтаж стін будівлі. Коледж був розташований в історичній будівлі, відомій як будинок Асвадурова. Він був однією з найбільших будівель дореволюційної Одеси.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі будуть демонтовувати засклення балконів та лоджій на фасадах історичних будівель.

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