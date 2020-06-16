Во Львовской области перевозчики "самовольно" вернулись на маршруты

Фото: пассажирские автобусы (zik.ua)

В регионе действует карантин, пассажирские перевозки запрещены

Во Львовской области частные компании возобновили междугородние и пригородные перевозки пассажиров. Руководство области разрешения не давало, поскольку карантин в регионе был ранее продлен.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, решение о возобновлении пассажирских перевозок компании приняли самовольно.

"Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили "самовольно" восстановить пригородные и междугородные перевозки", - сообщил Зинкевич.

Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації та вирішили «самовільно» відновити приміські і міжміські перевезення Опубліковано Igor Zinkevych Понеділок, 15 червня 2020 р.

Вчера перевозчики митинговали под зданием ЛОГА. Представители компаний требовали разрешить осуществлять перевозки людей несмотря на карантин.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на работу", - сообщил Zaxid.net глава Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка.

По его словам, сегодня-завтра перевозчики планируют выпустить на маршруты около 60% парка автобусов.

Напомним, ранее из-за сложной эпидемической ситуации в регионе Львовская область продлила карантин до 19 июня. До этого времени запрещены пригородные и междугородные пассажирские перевозки, работа детсадов, гостиниц и спортивных учреждений.

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Автор: Роман Калиниченко