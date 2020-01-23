Во Львовской области неизвестные напали на дом директора лесхоза, есть погибшая

Во Львовской области неизвестные в масках совершили нападение на жителей жилого дома, в результате один человек погиб, трое - получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.

Сообщается, что нападение было совершено 22 января около 19:00 в городе Радехов. Неизвестные ворвались в дом, нанесли телесные повреждения жителям, завладели денежными средствами, после чего скрылись. Во время нападения в доме находились пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.

"Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как пишут местные СМИ, грабители напали на дом директора лесхоза Степана Данькевича.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция задержала вооруженную банду по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области. Их подозревают в совершении пяти преступлений, а также проверяется причастность фигурантов к другим правонарушениям.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством и похищением людей и требовала возвращения мнимых долгов. Сумма денег, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен. Силовики установили, что группировку ориентировочно в 2019 году создал 26-летний гражданин РФ.