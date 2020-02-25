Во Львовской области за неделю от гриппа умерли двое людей

Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Жертвами недуга стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.

"Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний - сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А", - отметили в лабораторном центре.

Всего в Украине от начала эпидсезона (октябрь 2019 года) зарегистрировали 38 летальных случаев.

Напомним, 24 февраля стало известно, что в Кировоградской области зафиксировали два летальных случая от осложнений гриппа. Умерли 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района. Оба мужчины имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты.

Ранее в Ровенской области от осложнений при заболевании гриппа умер 43-летний мужчина. Муж заболел гриппом 12 февраля. При этом за медицинской помощью он обратился 19 февраля и сразу был госпитализирован.