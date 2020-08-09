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Минздрав обновил перечень областей, которые могут ослабить карантин

Украина, Воскресенье 09 августа 2020 16:27
Минздрав обновил перечень областей, которые могут ослабить карантин
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ослаблять карантин не могут 8 областей

По состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей. Ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.

Так, ослаблять карантин сегодня запрещено в таких городах и областях:

  • Киев (превышена динамика);
  • Волынская область (превышен процент выявления больных);
  • Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
  • Киевская область (превышена динамика);
  • Львовская область (высокая загруженность коек);
  • Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Ровенская область (превышен процент выявления больных);
  • Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса; жертвами болезни вчера стали 18 украинцев.

Кроме того, во Львове произошла вспышка коронавируса после свадьбы; заразились гости и их семьи.

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