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Во Львовской области молния убила мужчину

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 23:00
Во Львовской области молния убила мужчину
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инцидент произошел в городе Сокаль

В городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Как сообщается, несчастный случай произошел на одном из дачных участков в райцентре Сокаль около 15.00 в субботу, 11 мая.

Супруга погибшего также получила травмы, она находится в реанимации.

Во Львовской области молния убила мужчину

Ранее сообщалось, что в Жовковском районе Львовской области молния убила человека.

Кроме того, в Винницкой области из-за удара молнии пострадало несколько человек.

 

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