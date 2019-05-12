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У Львівській області блискавка вбила чоловіка

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 23:00
У Львівській області блискавка вбила чоловіка
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інцидент стався в місті Сокаль

У місті Сокаль Львівської області блискавка вразила подружню пару. В результаті інциденту чоловік помер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації на сторінці Facebook.

Як повідомляється, нещасний випадок стався на одному з дачних ділянок у райцентрі Сокаль близько 15.00 в суботу, 11 травня.

Дружина загиблого також отримала травми, вона знаходиться в реанімації.

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Раніше повідомлялося, що у Жовківському районі Львівської області блискавка вбила людину.

Крім того, у Вінницькій області через удар блискавки постраждало кілька людей.

 

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