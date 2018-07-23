У Львівській області мікроавтобус збив семирічну дівчинку

Аварія сталась о 17 годині 45 хвилин вечора на автодорозі Київ-Чоп

У місті Стрий (Львівська область) водій мікроавтобуса збив семирічну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, аварія сталась о 17 годині 45 хвилин вечора на автодорозі Київ-Чоп.

Водій мікроавтобуса "Фольксваген" скоїв наїзд на семирічну дівчинку-пішохода, місцеву мешканку. Внаслідок наїзду дитина була госпіталізована у реанімацію.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 21 липня у Рівному військові потрапили у ДТП, внаслідок чого загинула одна людина.

ДТП сталася чі на вулиці Макарова, де автомобіль Volkswagen Т4, у якому були військові, з невідомих причини в’їхав у припаркований на краю проїзної частини вантажний автомобіль DAF з причепом.