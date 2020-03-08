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Во Львовской области Mercedes протаранил электроопору, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 11:42
Во Львовской области Mercedes протаранил электроопору, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (mashintop facebook.com)

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

Во Львовской области вчера, 7 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mercedes во время осуществления обгона не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил электроопору. На момент аварии водитель и пассажир автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в результате столкновения водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб поясничного отдела позвоночника, у его 28-летней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет и возможное лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, вечером 6 марта в Киеве на мосту Патона произошла авария с участием такси Volkswagen Jetta и автомобиля Dodge Ram One. В результате аварии водитель Volkswagen получил незначительные травмы головы, а у водителя Dodge повысилось давление.

Кроме того, 5 марта в Закарпатской области произошло столкновение автомобиля и локомотива. В результате инцидента пострадали шесть человек. Авария произошла утром на одном из железнодорожных переездов.

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