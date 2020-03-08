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У Львівській області Mercedes протаранив електроопору, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 11:42
У Львівській області Mercedes протаранив електроопору, є постраждалі
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

У Львівській області вчора, 7 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Встановлено, що 36-річний водій автомобіля Mercedes під час здійснення обгону не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та протаранив електроопору. На момент аварії водій та пасажирка автомобіля перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що в результаті зіткнення водій отримав закриту черепно-мозкову травму та забій поперекового відділу хребта, у його 28-річної пасажирки діагностували закриту черепно-мозкову травму.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - заявили в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років та можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Нагадаємо, ввечері 6 березня у Києві на мосту Патона сталася аварія за участі таксі Volkswagen Jetta та автомобіля Dodge Ram One. У результаті аварії водій Volkswagen отримав незначні травми голови, а у водія Dodge підвищився тиск.

Крім того, 5 березня у Закарпатській області сталося зіткнення автомобіля і локомотива. В результаті інциденту постраждали шість осіб. Аварія сталася вранці на одному з залізничних переїздів.

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