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Интервью

В Львовской области мальчик случайно выстрелил в 8-летнюю сестру, ребенок в больнице

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 17:34
Иллюстративное фото (instagram.commebersrl)
Иллюстративное фото (instagram.commebersrl)

Полиция открыла уголовное производство против родителей за "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"

Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства травмирования 8-летней девочки, которую доставили в больницу с пулевым ранением живота. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 25 мая. Каретой скорой помощи доставили девочку с пулевым ранением брюшной полости". Ребенка врачи прооперировали, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

"Полицейские предварительно установили, что потерпевшая, 8-летняя жительница города Великие Мосты, вместе с 10-летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу мальчика. Стреляя из нее по птицам, брат случайно выстрелил в сестру", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 25 мая в США произошла стрельба в средней школе в городе Индианаполис (штат Индиана) в результате стрельбы пострадали два человека.

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Теги публикации: Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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