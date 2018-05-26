У Львівській області хлопчик випадково вистрелив у 8-річну сестру, дитина в лікарні

Поліція відкрила кримінальне провадження проти батьків за "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною"

У Львівській області поліцейські встановлюють обставини травмування 8-річної дівчинки, котру доставили до лікарні із кульовим пораненням живота. Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

Зазначається, що інцидент стався у п'ятницю, 25 травня. Каретою швидкої допомоги було доставлено дівчинку з "кульовим пораненням черевної порожнини". Дитину лікарі прооперували, наразі її життю нічого не загрожує.

"Поліцейські попередньо встановили, що потерпіла, 8-річна мешканка міста Великі Мости, разом із 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах, брат випадково поцілив у сестру", - повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 25 травня у США сталася стрілянина в середній школі в місті Індіанаполіс (штат Індіана), в результаті стрілянини постраждали дві людини.