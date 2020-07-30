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Во Львовской области Лавру УГКЦ закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

Львов, Четверг 30 июля 2020 22:59
Во Львовской области Лавру УГКЦ закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Фото: Святоуспенская Унивская Лавра (facebook.com/Святоуспенська-Унівська-Лавра)
Автор: Надежда Собенко

В Лавре будут отменены все публичные богослужения

Святоуспенская Унивская Лавра Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) идет на карантин. ПЦР-тест выявил коронавирус у священнослужителей.

Об этом сообщает в Facebook Святоуспенская Унивская Лавра.

"Святоуспенская Унивская Лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу в отзыве все публичные богослужения будут отменены", - говорится в сообщении.

Напомним, последние несколько дней в Украине фиксируют рост больных коронавирусом, сегодня был установлен очередной суточный антирекорд.

Как сообщало РБК-Украина, 31 июля Украину могут поделить на четыре карантинные зоны.

Также сообщалось, что 26 июля вспышку коронавируса обнаружили в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

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