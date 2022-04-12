Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа
Во Львовской области с сегодняшнего дня, 12 апреля, комендантский час продлится с 23:00 до 06:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.
Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий выдал соответствующий приказ.
Отныне комендантский час на территории Львовской области будет длиться с 23:00 до 06:00.
Как известно, в комендантское время запрещено находиться на улицах общины без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.
"Просим всех с ответственностью отнестись к введенным мерам на период действия военного положения. Придерживайтесь правил комендантского часа", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев.
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