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Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа

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Львовская область, Вторник 12 апреля 2022 20:06
Во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа Комендантский час в Львовской области (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовской области с сегодняшнего дня, 12 апреля, комендантский час продлится с 23:00 до 06:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий выдал соответствующий приказ.

Отныне комендантский час на территории Львовской области будет длиться с 23:00 до 06:00.

Как известно, в комендантское время запрещено находиться на улицах общины без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

"Просим всех с ответственностью отнестись к введенным мерам на период действия военного положения. Придерживайтесь правил комендантского часа", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев.

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