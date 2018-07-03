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У Львівській області гірники розблокували міжнародну трасу

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 17:25
Фото (прес-служба поліції Львівської області)
Фото (прес-служба поліції Львівської області)

Гірники страйкують у зв'язку із заборгованістю по заробітній платі

У Львівській області гірники припинили страйк і розблокували трасу Львів - Рава-Руська. Про це повідомляє 032.ua.

Повідомляється, що до гірникам, які сьогодні, 3 липня, перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, приїхав перший заступник керівника області. Після переговорів з представником влади гірники вирішили розблокувати трасу і припинити страйк.

Як відомо, що гірники вдалися до протесту через заборгованості по заробітній платі.

Фото (032.ua)

Нагадаємо, в січні на прикордонному пункті пропуску в Раві-Руській кілька десятків людей перекрили дорогу. В той же час, люди протестували проти нових митних правил, які зменшили поріг для товарів, що ввозяться з-за кордону, за які треба платити мито.

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Теги публікації: Львовская область, горняки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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