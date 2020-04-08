Во Львовской области горит свалка

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода.

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.

Поліція нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Подозреваемым оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. По его словам, он поджег мусор и траву, после чего огонь ветром перекинуло дальше и он не смог самостоятельно потушить пожар.

По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало украинцев не сжигать сухую растительность.