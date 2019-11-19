Во Львовской области горела воинская часть, есть погибший

Во Львовской области на территории воинской части в 5 утра произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что воинская часть дислоцируется в поселке Старичи Яворовского района. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован.

"Причины и обстоятельства события выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на одном из складов хранения вещевого имущества в воинской части в Винницкой области произошел пожар.

РБК-Украина писало, что 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. В Генштабе уточнили, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.