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Во Львовской области ГФС разоблачила нелегальную сеть магазинов по продаже смартфонов

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Львов, Понедельник 26 июля 2021 17:57
Во Львовской области ГФС разоблачила нелегальную сеть магазинов по продаже смартфонов Фото: во Львовской области работала нелегальная сеть магазино техники (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

На Львовщине разоблачена сеть магазинов в уклонении от уплаты налогов, изъято товаров на 14 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

Сотрудники ГУ ГФС во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры во Львовской области, в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу СХД в уклонении от уплаты налогов.

Установлена ​​группа лиц (юридические, физические лица предприниматели, другие лица), которые начиная с 2019 года, осуществляли на территории Польши измельчение продуктов на отдельные партии в пределах необлагаемых норм, перемещали такие товары транспортными средствами за денежное вознаграждение через таможенную границу Украины без уплаты соответствующих налогов и таможенных платежей.

Во Львовской области ГФС разоблачила нелегальную сеть магазинов по продаже смартфонов

Ввезенная продукция в дальнейшем реализовывалась на территории Украины через сеть интернет на сеть магазинов за наличные.

Правоохранители провели во Львове 13 санкционированных обысков складских помещений и магазинов определенной торговой марки. По результатам обысков обнаружено и изъято около 500 смартфонов, другую технику в ассортименте, и наличные средства в размере 137 тыс. грн. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 14 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.

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