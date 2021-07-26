Во Львовской области ГФС разоблачила нелегальную сеть магазинов по продаже смартфонов

На Львовщине разоблачена сеть магазинов в уклонении от уплаты налогов, изъято товаров на 14 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

Сотрудники ГУ ГФС во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры во Львовской области, в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу СХД в уклонении от уплаты налогов.

Установлена ​​группа лиц (юридические, физические лица предприниматели, другие лица), которые начиная с 2019 года, осуществляли на территории Польши измельчение продуктов на отдельные партии в пределах необлагаемых норм, перемещали такие товары транспортными средствами за денежное вознаграждение через таможенную границу Украины без уплаты соответствующих налогов и таможенных платежей.

Ввезенная продукция в дальнейшем реализовывалась на территории Украины через сеть интернет на сеть магазинов за наличные.

Правоохранители провели во Львове 13 санкционированных обысков складских помещений и магазинов определенной торговой марки. По результатам обысков обнаружено и изъято около 500 смартфонов, другую технику в ассортименте, и наличные средства в размере 137 тыс. грн. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 14 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.