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ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на четверть миллиарда

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Киев, Четверг 22 июля 2021 14:10
ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на четверть миллиарда Фото: обыски ГФС (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГФС в Facebook.

ГФС продолжает держать на высоком уровне эффективность работы службы по борьбе с теневым рынком подакцизных товаров. Борьба с незаконным оборотом табачных изделий набирает обороты.

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, провели санкционированные судом обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой торговлей табачных изделий.

ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на четверть миллиарда

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн грн, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается.

"С начала моего назначения, я определил для себя ряд ключевых показателей необходимых для достижения в работе ГФС. Моя команда проанализировала сильные и слабые стороны, которые больше всего влияют на результаты работы. Мы изменили приоритеты в направлении системного подхода и акцентировали внимание на использовании аналитической составляющей для достижения результативности на эффективности. По итогам деятельности Службы с начала года, можно утверждать о достижении высокого уровня в борьбе с теневой экономикой", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

По его словам, деятельность ГФС по борьбе с тенью во многих направлениях достигла лучших результатов по сравнению с предыдущими годовыми показателями. А соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами показали эффективность работы налоговой милиции. С начала года сотрудники ГФС уже изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.

Как сообщалось, ранее глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

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