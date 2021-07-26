У Львівській області ДФС викрила нелегальну мережу магазинів з продажу смартфонів

На Львівщині викрито мережу магазинів в ухиленні від сплати податків, вилучено товарів на 14 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС в Facebook.

Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури у Львівській області, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу СГД в ухиленні від сплати податків.

Встановлено групу осіб (юридичні, фізичні особи підприємці, інші особи) які починаючи з 2019 року, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, переміщували такі товари транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України без сплати відповідних податків та митних платежів.

Ввезена продукція в подальшому реалізовувалася на території України через мережу інтернет на мережу магазинів за готівку.

Правоохоронці провели у Львові 13 санкціонованих обшуків складських приміщень та магазинів певної торгівельної марки. За результатами обшуків виявлено та вилучено близько 500 смартфонів, іншу техніку в асортименті, та готівкові кошти в розмірі 137 тис. грн. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 14 млн грн.

Досудове розслідування триває.