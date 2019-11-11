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Во Львовской области в ДТП со школьным автобусом пострадали дети

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 12:41
Во Львовской области в ДТП со школьным автобусом пострадали дети
Фото: место ДТП (npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадали 10 детей

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и школьного автобуса, в результате 11 человек госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло 11 ноября около 8:30 на автодороге "Львов-Тернополь" вблизи села Подберезцы Пустомытовского района. Среди пострадавших - 10 детей.

"Столкнулись автомобиль "Опель" и автобус "Школярик". В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Как сообщили в полиции, на момент ДТП водитель автомобиля находился пьяным.

Также сообщалось, что в Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибли четыре человека. Среди погибших двое детей 12 лет. Еще четыре человека были госпитализированы.

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