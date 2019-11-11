У Львівській області в ДТП зі шкільним автобусом постраждали діти

Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждали 10 дітей

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля і шкільного автобуса, в результаті 11 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що ДТП сталася 11 листопада близько 8:30 на автодорозі "Львів-Тернопіль" поблизу села Подберезцы Пустомитівського району. Серед постраждалих - 10 дітей.

"Зіткнулися автомобіль "Опель" та автобус "Школярик". У лікарню доставлено шестирічний хлопчик, пасажир "Опеля" і дев'ять пасажирів "Школярик" - учні одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Зараз медики уточнюють їх діагнози", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Як повідомили в поліції, на момент ДТП водій автомобіля був п'яним.

Також повідомлялося, що в Київській області сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, в якому загинули чотири людини. Серед загиблих двоє дітей 12 років. Ще чотири людини були госпіталізовані.