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Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: пострадали дети

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Львов, Среда 17 ноября 2021 16:53
Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: пострадали дети Фото: при ДТП со школьным автобусом во Львовской области пострадали дети (lv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП травмы получили 8 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Авария произошла около 08:30 возле села Бышев Червоноградского района Львовской области. По предварительным данным, школьный автобус столкнулся с грузовиком DAF. В момент ДТП в нем находились 12 учеников.

В результате аварии 16-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Статья предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на тот же срок.

Фото: при ДТП со школьным автобусом во Львовской области пострадали дети (lv.npu.gov.ua)

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