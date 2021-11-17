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У Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус: постраждали діти

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Львів, Середа 17 листопада 2021 16:53
У Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус: постраждали діти Фото: при ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області постраждали діти (lv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львівській області шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті ДТП травми отримали 8 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталася близько 08:30 біля села Бишів Червоноградського району Львівської області. За попередніми даними, шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою DAF. У момент ДТП в ньому перебували 12 учнів.

В результаті аварії 16-річний школяр отримав травми і був госпіталізований. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на той самий строк.

Фото: при ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області постраждали діти (lv.npu.gov.ua)

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