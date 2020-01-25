Во Львовской области чиновников заподозрили в незаконной вырубке

Во Львовской области правоохранители заподозрили двух чиновников в причастности к незаконной вырубке деревьев, нанесшей государству убытков на свыше 2,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как выяснили правоохранители, бывший председатель районной государственной администрации дал разрешение на незаконную вырубку деревьев на территории одной из объединенных территориальных общин (ОТО). В результате незаконной деятельности экс-главы РГА были вырублены около 300 деревьев, что нанесло почти 2 млн гривен убытков.

Глава ОТО, пользуясь служебным положением, передал почти 450 кубометров незаконно срубленной древесины частному предприятию. Общая стоимость проданной древесины составляет более 500 тысяч гривен.

Полиция сообщила бывшему главе РГА о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Голове ОТГ было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - от п'яти до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Вскоре суд изберет им меру пресечения", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Житомирской области прокуратура сообщила исполняющему обязанности директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий о подозрении по факту незаконной вырубки леса. Чиновник допустил осуществление вырубки более 2 тысяч деревьев. Ущерб от незаконных действий составил почти 15 млн гривен.