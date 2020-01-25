У Львівській області чиновників запідозрили в незаконній вирубці

У Львівській області правоохоронці запідозрили двох чиновників у причетності до незаконної вирубки дерев, що завдало державі збитків на понад 2,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, колишній голова районної державної адміністрації надав дозвіл на незаконну вирубку дерев на території однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ). В результаті незаконної діяльності ексглави РДА було вирубано близько 300 дерев, що завдало майже 2 млн гривень збитків.

Голова ОТГ, користуючись службовим положенням, передав майже 450 кубометрів незаконно зрубаної деревини приватному підприємству. Загальна вартість проданої деревини становить понад 500 тисяч гривень.

Поліція повідомила колишньому главі РДА про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. Голові ОТГ було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

"Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - від п'яти до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області прокуратура повідомила виконувачу обов'язків директора одного з комунальних лісогосподарських підприємств про підозру за фактом незаконної вирубки лісу. Чиновник допустив здійснення вирубки понад 2 тисяч дерев. Збиток від незаконних дій склав майже 15 млн гривень.