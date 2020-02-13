Во Львовской области чиновников Госпродпотребслужбы разоблачили на взятке

Во Львовской области оперативники Нацполиции и следователи теруправления ГБР задержали начальника отдела областного управления Госпродпотребслужбы во время получения "транша" - 10 тысяч гривен. О ц говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

Сообщается, что во время процессуальных мероприятий правоохранителями было установлено, что от предпринимателей-нарушителей требовали неправомерную выгоду за не реагирование на выявленные во время проверки нарушения в сфере их компетенции. А именно не наложение штрафных санкций. Следовательно, средства, которые должны поступать в бюджет, попадали в "бюджет" должностных лиц.

"За не привлечение предпринимателя к административной ответственности по результатам проверки заведения общественного питания в городе Львов последний должен был уплатить 10 тысяч гривен "вознаграждения", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (npu.gov.ru)

В настоящее время начальник отдела областного управления Госпродпотребслужбы задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах, в том числе руководства службы, проводится обыски.

После проведения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на взятке поймали частного исполнителя Екатерину Шмидт. Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов США за вынесение постановления о приостановлении исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды.