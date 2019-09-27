В Киеве на взятке поймали частного исполнителя Екатерину Шмидт

Фото: Екатерина Шмидт (apostrophe.ua)

По данным СМИ, Шмидт известна тем, что удаляет данные о должниках из реестра за взятки

Задержанной на взятке в одну тысячу долларов в Киеве оказалась частная исполнитель Екатерина Шмидт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие фото, опубликованные изданием "Апостроф".

Как известно, о задержании частного исполнителя вчера сообщала прокуратура Киева.

"Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов США за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаление его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе проведения неотложных обысков были также изъяты пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые направят на экспертизу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.

"Киев Оперативный" на своей странице в Facebook уточнил, что Шмидт известна "в узких кругах" именно тем, что закрывает производства и удаляет данные о должниках из реестра за взятки.

Катюха Шмідт - дуже відома особа у вузьких колах. Вузеньких таких колках. Працює (працювала) Катька приватним виконавцем. А відома вона тим, що поставила на потік бізнес із винесення постанов про закриття виконавчого провадження та видалення даних із бази боржників за невеличку таку винагороду, яка зветься «хабар». Саме за цією справою сьогодні на гарячому її і затримали співробітники Поліція Києва, сумісно із Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Прокуратура міста Києва. Під час обшуків, окрім вказаного хабара, у розмірі 1000 доларів США, у Каті знайшли ще й білу порошкоподібну речовину. Відкрито кримінальне провадження за статтею 369-4 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги). За цією статтею їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. P.S: бонусом відосік із Катюхою, яка їхала у сонячну Одесу Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 26 вересня 2019 р.

Как известно, введение института частных исполнителей было предусмотрено законом Украины от 2016 года, согласно которому частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности. При этом он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Ранее Екатерина Шмидт ранее засветилась в программе "Наші гроші", "Вот оно как" с Денисом Бигусом, где она с Иваном Жаботинским рассуждала именно о борьбе с коррупцией в Украине.