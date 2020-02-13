У Львівській області посадовців Держпродспоживслужби викрили на хабарі

У Львівській області оперативники Нацполіції та слідчі теруправління ДБР затримали начальника відділу обласного управління Держпродспоживслужби під час одержання "траншу" - 10 тисяч гривень. Про ц йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

Повідомляється, що під час процесуальних заходів правоохоронцями було встановлено, що від підприємців-порушників вимагали неправомірну вигоду за не реагування на виявлені під час перевірки порушення у сфері їх компетенції. А саме не накладення штрафних санкцій. Відтак, кошти, які повинні надходити до бюджету, потрапляли до "бюджету" посадових осіб.

"За не притягнення підприємця до адміністративної відповідальності за результатами перевірки закладу громадського харчування у місті Львів останній повинен був сплатити 10 тисяч гривень "винагороди", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Наразі начальника відділу обласного управління Держпродспоживслужби затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У службових кабінетах, у тому числі керівництва служби, проводиться обшуки.

Після проведення процесуальних заходів буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт. Зловмисниця вимагала від громадянина 1000 доларів США за винесення постанови про зупинення виконавчого провадження і видалення його даних з Єдиного реєстру боржників. Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі усієї суми неправомірної вигоди.