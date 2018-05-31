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Интервью

Во Львовской области будут судить шестерых должностных лиц

НовостиОбщество    31.05.2018 - 21:16
Иллюстративное фото (facebook.com)
Иллюстративное фото (facebook.com)

Состоится суд по делу о взрыве на шахте "Степная"

Дело о шести руководителей шахты "Степная" во Львовской области, которые обвиняются в нарушении правил безопасности, повлекших взрыв и гибель восьми работников, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Согласно сообщению, обвинительный акт об обвинении шестерых руководителей и инженерно-технических работников ОП "Шахта "Степная" ГП "Львовуголь", которые до и в момент наступления аварийного случая выполняли свои должностные обязанности, направлен на рассмотрение суда.

Напомним, как сообщалось ранее, взрыв метановоздушной смеси произошел 2 марта 2017 года около 12:00 на обособленном подразделении "Шахта "Степная" ГП "Львовуголь", расположенной в селе Глухов Сокальского района. В результате восемь работников шахты погибли и 23 были травмированы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заявил, что руководство шахты "Степная" во Львовской области, на которой в марте произошел взрыв с жертвами среди горняков, должно понести уголовное наказание.

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Теги публикации: Шахта, Взрыв, горняки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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