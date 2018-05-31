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У Львівській області судитимуть шістьох посадових осіб

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 21:16
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

Відбудеться суд у справі про вибух на шахті "Степова"

Справа про шести керівників шахти "Степова" у Львівській області, які обвинувачуються в порушенні правил безпеки, що спричинили вибух і загибель восьми працівників, направили в суд. Про це повідомили в пресс-службе Нацполиции у Львівській області.

Згідно з повідомленням, обвинувальний акт про обвинувачення шістьох керівників та інженерно-технічних працівників ВП "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля", які до і в момент настання аварійного випадку виконували свої посадові обов'язки, направлено на розгляд суду.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, вибух метаноповітряної суміші стався 2 березня 2017 року близько 12:00 на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля", розташованої в селі Глухів Сокальського району. В результаті вісім працівників шахти загинуло та 23 травмовано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, заявив, що керівництво шахти "Степова" у Львівській області, на якій в березні стався вибух з жертвами серед гірників, повинно понести кримінальне покарання.

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Теги публікації: Шахта, Вибух, горняки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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