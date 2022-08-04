Во Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ

Во Львовской области разоблачили преступную схему завоза пикапов под видом гуманитарной помощи нашим защитникам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Организатором схемы оказался местный житель Львовской области, который приобщил к ней ранее осужденного за мошенничество. Последний через благотворительные организации транспортировал в Украину автомобили из-за рубежа под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.
Преступники перевезли около 20 пикапов с нулевой растаможкой.
"Однако вместо отправки на фронт продавал их", - пишет пресс-служба МВД.
Преступники были задержаны на пункте пропуска при попытке перевезти очередные два пикапа. У организатора схемы изъяли 7 400 долларов США и пикапы.
Фото: в Львовской области блокировали схему с завозом пикапов якобы для ВСУ (t.me/mvs_ukraine)
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно полиция Молдовы разоблачила банду, которая помогала призывникам бежать из Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram