UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями сбиты вражеские ракеты: подробности

Фото: над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями сбиты вражеские ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В небе над Львовской областью силы ПВО сбили российскую ракету. О приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы глав Львовской и Хмельницкой областей.

Львовская область

Так, ракету украинским защитникам удалось сбить над Золочевом.

"Над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - пишет глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Хмельницкая область

"По предварительной информации, сегодня, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет. В настоящее время осуществляется поиск места падения/обломков сбитой ракеты", - информирует глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Тернопольская область

"По предварительной информации только силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Специалисты выехали на места падения сбитых ракет", - пишет глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется

Массовые взрывы в Украине

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине, слышали взрывы в ряде областей. В частности, Львовской, Тернопольской и Одесской. Подробности собраны в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьПВОХмельницкая областьВзрыв