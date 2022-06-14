Над Львівською, Хмельницькою та Тернопільською областями збито ворожі ракети: подробиці

Львівська область

Так, ракету українським захисникам вдалося збити над Золочевом.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельницька область

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Тернопільська область

"За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет", - пише голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Масовані вибухи в Україні

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській. Подробиці зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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